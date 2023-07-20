高雄市驚傳某國中教師疑似吸毒！高雄市美濃區某國中林姓教師於端午連假期間遭警方在其車上查獲大量安非他命毒品及注射針頭，校方獲悉後已暫時停聘林師3個月，高雄市教育局強調，一旦查證屬實，將要求學校依教師法等相關規定進行解聘，絕不寬貸。

美濃某國中林姓教師於端午連假的6月22日駕車路過里港分局大平派出所轄區時，竟在車道上睡著，警方接獲民眾報案後，於車上查獲毒品安非他命9包與殘渣袋5包，及注射針頭與玻璃球。

校方獲悉此事後召開教評會，依教師法第22條第2項，暫時停聘林師3個月，並讓他接受調查和進行治療。

高雄市教育局表示，毒品防制一直為高雄市政府的重點工作，美濃某國中教育人員有違法使用毒品疑似案件，已經要求學校停聘教師，依法嚴懲，絕不寬貸。

教育局指出，日前獲悉某校教師疑似於放假時有使用毒品情事，除第一時間要求學校先暫時予以停聘外，亦確定暑假期間該師並無到校授課，且要求學校確保該師不得再接觸學生。

該學校知悉後已立即行文相關單位調閱相關資訊予以查證，教育局強調，一旦查證屬實，將要求學校依教師法等相關規定進行解聘，絕不寬貸。

教育局說明，因事發於外縣市，且事涉校園安全維護，除正式以公文請求他縣市提供證據資料外，教育局也同步致電請求積極協助以掌握時效。

警方表示，目前已立案偵辦並移送地檢署，教育局將依後續案件偵查情形以最快速度完備相關程序。

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