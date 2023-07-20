時尚貴婦Melody（殷悅，本名：劉恭顯）近日突然宣布和富商丈夫吳育奇離婚，結束17年婚姻，原本外界以為雙方好聚好散。近日卻爆出吳育奇透過律師提出離婚無效之訴，據知Melody已經從美國回到台灣，今(20日)將首度現身和沈玉琳進棚錄《11點熱炒店》，但沒開放採訪。

Melody和吳育奇17年前結婚，近日女方在社群網站突然宣布兩人離婚訊息，看似和平分開，未料男方友人爆料，Melody要求目前居住的吳興街2戶房產和在美國的豪宅需歸她所有，讓吳育奇相當不滿，認為財產分配不均，因此出招委任律師遞狀申告離婚協議無效，但對此，Melody經紀人表示：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」

而蘇文俊律師見此事件，發文剖析常見的「離婚無效」主因為何？其一是雙方其實沒有離婚真意，可能因為經濟狀況假離婚，但Melody和前夫應該不屬於這種；其二則是形式要件不符合，指的是兩位當事人並未正式確認過彼此離婚的打算，其中一方沒仔細看文件便簽名，蘇文俊律師表示，這在實務經驗上並非罕見，但他認為以Melody和前夫的社經地位應該有找律師處理，所以應該也不屬於這種錯誤。

至於吳育奇到底為何會提出離婚無效？蘇文俊說還有一種狀況是其中一方主張簽離婚協議是並非自願，「比較像是男方因為太突然或女方太過強勢，而認為被詐欺或脅迫而簽立」，Melody的婚姻現況可能較接近這理由，但需要提出的是「撤銷離婚之訴」，並非「離婚無效之訴」，可能是媒體筆誤，蘇文俊律師更指出，但要主張被脅迫舉證非常困難，「條件談得很爛不能當撤銷的理由」，呼籲雙方還是坐下來好好重新談離婚協議，才是明智之舉。