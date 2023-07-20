面對疫後的挑戰，蔡英文總統今天表示，政府會多管齊下，強化臺灣的經濟及社會韌性，並落實淨零轉型，也會特別加強招攬各國僑外生來臺就讀，讓優秀的僑生人才成為產業發展最堅實的後盾。面對威權主義的擴張，臺灣一定要跟各國持續深化經貿合作，共同建立具有韌性且安全的跨國供應鏈。

蔡英文今天出席「亞洲台灣商會聯合總會第30屆第3次理監事聯席會議開幕典禮」時表示，面對疫後的挑戰，政府會多管齊下，強化臺灣的經濟及社會韌性，也要落實淨零轉型，提升臺灣的國際競爭力。

她說，政府希望給產業更多支持，因此經濟部在疫後特別預算當中，特別編列3年317億元，協助受到疫情衝擊最多的中小企業。我們的目標是，希望企業不僅能夠度過短期難關，也要邁向數位化、低碳化的升級轉型。

針對產業需要的人才，蔡英文指出，我們成立的半導體學院以及重點產業學院，已經達到11所，能夠持續培育更多高階人才，帶動產業進步。政府也將設立「Talent TAIWAN」，透過一站式的國際攬才及服務中心，延攬各國優秀人才，並且協助企業媒合專業人才因應布局全球的需求。

她強調，我們也會特別加強招攬各國僑外生來臺就讀，並且持續協助臺商朋友，共同布局新南向市場，讓優秀的僑生人才成為產業發展最堅實的後盾。

為呼應全球淨零趨勢，政府在今年初通過《氣候變遷因應法》，並將「2050淨零排放」的目標正式入法。她說，政府會透過「先大後小」、「以大帶小」的模式，由大企業帶頭建立低碳供應鏈，減輕中小企業在轉型過程遇到的衝擊。

她認為，臺灣的產業發展，不僅要掌握世界趨勢，更要在國際舞臺上發光發亮。亞太是世界未來經濟的重心，這些年來，政府積極推動「新南向政策」，已經陸續展現成果。去年，臺灣對新南向國家貿易額達到1803億美元，對新南向國家出口額達到969億美元，「這兩項都是史上最高」。

隨著國際經濟戰略的轉移，蔡英文指出，印太區域在全球地緣政治及供應鏈上，扮演的角色越來越關鍵。面對威權主義的擴張，臺灣一定要跟各國持續深化經貿合作，共同建立具有韌性且安全的跨國供應鏈。

她說，臺灣要走向世界，成為全球經濟的關鍵力量，期待未來和大家一起努力，繼續深化臺灣和印太國家的經貿連結，共同為區域的經濟和發展，做出更大的貢獻。