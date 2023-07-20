聯準會表示，德銀還必須優先解決其它問題，否則將面臨額外和升級的罰款。聯準會還責令該行改善風險和數據管理。

聯準會在2015年和2017年的命令中指出了這些問題，問題主要源自於德銀對於與丹麥銀行愛沙尼亞分行之間關係的控制不力。

德銀在聲明中說，將在近期致力於解決聯準會所指出的缺陷，而罰款將由前幾個季度所提列的準備來應對。

此罰款也標示出德銀最新遭受的打擊。多年以來，該行一直苦於與美國和歐洲監管單位打交道。此前美國和德國監管機構，對於德銀旗下的投資管理公司DWS涉嫌洗黑錢的行為，展開了調查。

聯準會最新的命令中說，它發現德銀在與丹麥銀行清算的2760億美元當中，有相當大的部分涉及「高風險的非居民客戶」。聯準會也表示，德銀在2015年與丹麥銀行結束關係之後，該行在洗錢政策方面依舊存在缺陷。

在去年12月，丹麥銀行承認犯下共謀銀行詐欺罪。