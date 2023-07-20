▲許泰文任職期間，持續推動海大成為頂尖海洋領域大學，並促進各項產學合作，將業界經驗帶入教學內容。圖為許泰文（中）與鴻海簽署永續海洋MOU。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

▲海大也持續推展國際交流合作，圖為許泰文（中）代表海大與波蘭格但斯克理工大學簽署MOU。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

國立台灣海洋大學校長許泰文於任職後積極轉型發展海大，致力海洋相關領域之學術與應用，培育具備人文素養與實務能力的專業人才，今年榮獲教育部師鐸獎肯定。海大表示，許校長自第109學年度上任以來，致力落實「頂尖海大建造工程」十大願景，將學校打造成為國際中不可或缺的一流海洋領域大學。

許泰文表示，自從2011年8月到海大任職迄今12年來，學校在師生同仁戮力同心之下，不論是國際期刊發表、產學合作計畫、技轉及招生，都有顯著的進步。師鐸獎不只是給個人的獎勵，也是他對大家的回饋和感謝，更是對學校最大的肯定。

許泰文說，「大學是人才養成所，面對快速變動的世界，學習不再侷限時間與地點。」，強調學校必須培養學生三大特質「興趣學習」、「社會參與」、「終身學習」，培育具自主學習熱情的學生，並著重產學合作，將企業的需求與資源轉換成課程，也將業界經驗帶入教學內容，更精準地培育人才，不斷習得新的知識，才足以面對萬變的社會。

許強調，大學要特色化，扮演區域與國家中整體人才發展的關鍵角色。他將國立台灣海洋大學定位為：「以海洋為主體的教學卓越與研究頂尖之國際一流大學」，並全心投入校務推展工作，帶領全體師生同仁同心協力提升國際排名、擴大外部資源、積極向外募款、健全全人學生培育、優化教師研究支持系統與員工福利、穩健制度與組織變革。

許泰文為農家子弟，從小隨父母務農，現任國立台灣海洋大學校長、河海工程學系講座教授及國立成功大學水利與海洋工程系名譽講座教授，專長為近岸水動力學、海洋工程、海岸開發與保育及離岸風電與海洋能等，並著有《近岸水動力學》、《海岸工程學》及《永續的鑽石海岸》等專書，被廣泛應用於工程設計，並作為產官學界的教材。

許曾三度獲得國科會傑出研究獎、中國工程師學會傑出工程教授獎、經濟部全國水利傑出貢獻獎-大禹獎，以及中華民國力學學會「孫方鐸教授力學獎章」等獎項，持續發揮專業，作育英才。