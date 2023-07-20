交通部今日於行政院會長報告「TPASS行政院通勤月票執行成效」，3大生活圈月票上路2周以來，截至18日購買人數達56.7萬人次，又以基北北桃41.4萬張最多，超過雙北1280月票單月最高銷售32.3萬張，公共運輸使用人次達1754萬人次；預估9月開學後將有一波購買潮，將持續精進及推廣。

根據交通部統計，在月票購買人數上，基北北桃月票已販售41.4萬張，超過原本雙北1280月票單月最高銷售34.3萬張，相較疫情前同期28.5萬張增加約45％；在南高屏月票部分則販售達4.2萬張，亦超過原本高雄mengo月票單月最高銷售1.2萬張，相較疫情前同期5000張增加約7倍。

在月票搭乘運量上，工作日平均每日約有117.9萬人次使用，最高使用日為7月14日將近140萬人次；假日平均每日約有56.6萬人次，最高使用日為7月15日達到78.5萬人次；另外在民眾使用月票搭乘運具以捷運所占比例最高，其次為公車，再其次為台鐵。

交通部說明，月票上路初期有部分驗票系統設定及專用通道標示導引問題，目前已經改善完成，大部分民眾已逐漸熟悉月票運作，使用情況越來越順暢。

交通部說，預估7到8月為暑假期間，可能有部分學生沒有購買月票需求，因此預期8月月票使用將與7月相似呈現穩定型態，9月開學後將會有另一波學生使用人潮，屆時月票販售及使用人次將會再向上攀升，未來將持續蒐集及掌握月票使用情形，並加強專用通道相關的導引及要求運輸業者預為調度籌備運能，使9月時運作順暢。

交通部指出，除三大生活圈月票外，另尚有桃竹竹苗生活圈、北宜生活圈、嘉義縣、臺東縣及花蓮縣等亦已提出月票計畫；雲林縣、嘉義市及澎湖縣則尚在規劃中，該部會請公路總局持續輔導地方政府及儘速完成審查與核定作業，以減輕國人生活負擔及提升公共運輸使用率。