半導體市場競爭激烈，台積電雖為晶圓代工龍頭，但後頭追兵三星與英特爾來勢洶洶，彼此搶單消息頻傳，韓媒先前披露，台積電大客戶超微移轉部分4奈米訂單給三星，對此，超微執行長蘇姿丰正面回應，「你相信韓媒嗎？」藉此駁斥該說法，嗆辣發言引起網友們熱烈討論。

蘇姿丰訪台行程滿檔，昨（19日）在超微創新日活動分享公司現況與未來展望，台灣供應鏈高層也親自參與，展現密切的合作，會後蘇姿丰也首度受訪，暢談半導體產業現況與台灣半導體的重要性。

日前韓媒報導輝達有可能轉單三星，對此，蘇姿丰先是回應，「你相信韓媒嗎？」話鋒一轉盛讚台積電的技術，超微最新MI300系列人工智慧晶片，是全球技術複雜度最高的晶片，需要有台積電這麼強的夥伴才能推出，未來一定會繼續仰賴台積電。

蘇姿丰此言破除傳聞引起網友熱烈討論，許多人笑稱相當霸氣，「嚇到了，沒想到這麼敢講」、「蘇媽這麼嗆的嗎」、「好嗆喔！蘇媽好帥」、「蘇媽是吃了誠實豆沙包嗎」、「普通人講這句沒啥，她的身分講這句，還真的很嗆」、「傷害性不大，污辱性極強。」

此外，有網友認為，蘇媽的說法是針對南韓媒體，並非三星，不會影響合作關係，「他是嗆媒體，又不是嗆三星，不影響合作啦」、「如果三星技術夠，價格又便宜，蘇媽一定還是會用」、「商人在商言商，三星就是技術不夠」、「三星如果真的彎道超車台積電，蘇媽自然也會靠過去。」