《平均地權條例》修法上路，討論多圍繞在限制預售屋換約轉售、禁止私法人購屋及建立檢舉獎金制度。此外，新法也重罰炒作行為，可處100萬以上、5000萬以下罰緩！但炒房行為如何介定？購售屋要注意哪些情況？針對炒作行為規定，永慶房屋客服中心資深經理陳繼先分析：

一、新法明定炒作行為

針對炒作行為，此次修法明定：一、任何人不得以電子通訊、網際網路、說明會或其他傳播方式散布不實資訊，影響不動產交易價格；二、不得與他人通謀或為虛偽交易，營造不動產交易活絡之表象；三、不得自行、以他人名義或集結多數人違規銷售、連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利。違規可處100萬以上、5000萬元以下罰鍰，且按交易戶（棟、筆）開罰。若限期改正屆期未改正，還可連續處罰！

永慶房屋整理《平均地權條例》中的炒作行為規定。圖/永慶房屋提供

二、小心以下買賣情形

因此，廣告不得再以不實成交價格，或是宣稱熱銷、即將完銷等虛偽買氣，向民眾哄抬房價、激起「不買就來不及」的緊張感；若有代銷、仲介或投機客在多人的line群組、臉書社群等，不定期提供許多預售屋轉售資訊，建立換約平台，也屬違規銷售範圍，民眾可多加留意。另外，若有投機客集結多人買房壟斷市場，再加價轉售，且明顯影響市場秩序，也恐涉及違規炒作。

三、協助炒作有違規可能

值得注意的是，即使不是建商及投機客，只要是協助炒作行為，就可能被認定為違法炒房。例如，有些建商及不良仲介為炒高房價，會向買方提議簽「AB約」：一份用來拉抬房屋總價與申報實價登錄，另一份才有真正的成交金額。對賣方來說，可以創造實價登錄上的虛假行情；對買方來說，則能用來申請超額房貸，看似好處多多，卻可能踩到炒房紅線，還有觸犯刑法疑慮。

四、適用檢舉獎金制度

此外，7月起檢舉獎金制度上路，包括銷售預售屋實價登錄逾期或不實申報、紅單轉售、違反限制換約規定及違反炒作規定，都屬檢舉範圍，只要提供檢舉人資料及違規案件的具體事證資料，檢舉獎金可實收罰鍰的30％(每案獎金不超過1000萬元)。若偽造或變造事證者，則移送檢調。

怕被投機客割韭菜？永慶房屋保障消費者權益

陳繼先表示，近年來房市交易熱絡，吸引投機客進場炒作，還有許多黑心仲介與投機客聯手，大賺買賣價差暴利。對於有購售屋需求的民眾，一定要多方詢問，並選擇提供完整房屋資訊、成交行情與買賣權益保障的房仲業者，才能安心。

永慶房屋堅持「先誠實再成交」服務理念，很早就建立「投機客資料庫」列為黑名單，推掉超過百億元商機；同時明文規定員工與其二等親內購售屋必須通報，禁止利用職權和資訊優勢炒房。永慶房屋更於2021年推出「真房價保證」具體服務保障，承諾「不炒房、不賺差價」，若永慶經紀人配合投機客炒房、未提供完整買賣行情致使消費者權益受損，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，成為唯一提供買賣屋全保障的房仲業者，帶給客戶最完整的消費者權益保障。