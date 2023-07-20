中國商務部公布，今年上半年中國對外投資持續增長，對外非金融類直接投資4316.1億元人民幣，年增22.7％（折合622.9億美元，年增14.8％）。

其中，今年1至6月，中國企業在一帶一路沿線國家非金融類直接投資801.7億元人民幣，年增23.3％（折合115.7億美元，年增15.4％），占同期總額的18.6％。

同期，中國對外承包工程完成營業額4901億元人民幣，年增7％；新簽合約額6559.8億元人民幣，年減2.3％。中國企業在一帶一路沿線國家承包工程完成營業額2777.2億元人民幣，新簽合約額3301億元人民幣，分別占同期總額的56.7％和50.3％。

在上半年中國服務外包產業發展情況方面，中國商務部介紹，中國企業承接服務外包合約額1兆917億元（人民幣，下同），執行額7400億元，與去年同期相比分別增長10.6％和14.7％。其中，承接離岸服務外包合約額6300億元，執行額4189億元，分別增長15.1％和16.1％。

從國際市場看，上半年，承接香港、美國、歐盟離岸服務外包執行額分別為857億元、825億元和550億元，與去年同期相比分別增長13.6％、16.4％和14.8％，合計占離岸服務外包執行額的53.3％。

承接區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國離岸服務外包執行額1072億元，年增22.2％，合計占離岸服務外包執行額的25.6％。其中，承接越南和印尼離岸服務外包執行額增長較快，分別增長47.3％和40.5％。