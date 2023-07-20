民進黨2024總統參選人副總統賴清德10日「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，英國《金融時報》19日便指出，美方官員要求台灣政府澄清賴清德上述的爭議言論；賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，美方高層並沒有為此向副總統賴清德團隊提出關切。

針對金融時報（Financial Times）報導陳世凱表示，台美雙方建立了穩健、負責並且蓬勃發展的關係，也在各項事務上持續緊密溝通，確保雙方對彼此的立場都能瞭解，就如同這項報導中所指出，美方高層並沒有為此向賴副總統團隊提出關切。

陳世凱說，賴副總統在兩岸與區域的立場清晰而堅定，就是持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，以「四個堅持」維持現狀，和透過「四大支柱」展現台灣追求民主的決心，與國際社會共同致力於區域的安全和平以及穩定發展。

被問到金融時報報導，黨內高層指出，這是一連串放話，從陸駐美大使謝鋒提到，「賴清德訪美是頭正向我們衝來的灰犀牛」，還有跟國內部分，看起來都是連續性的行為，這跟2012年時相較起來，可以看出蔡英文總統團隊跟美國還有世界民主國家的關係已經越來越緊密， 金融時報報導出來，美國高層官員也立刻出來否認，國安、外交團隊與美國互動密切，這是和當年很不一樣。