天氣太過炎熱，傳出民眾被熱昏，甚至發生重症的案例，東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫在門診中就曾遇過兩名熱傷害的病人，職業都是外送員，為了拚收入頂著豔陽奔走，分別熱到引起熱衰竭、熱中暑，甚至還曾因熱到暈倒摔車。醫師警告，熱中暑是嚴重程度和致死率最高的熱傷害類型，

一名52歲陳姓外送員，患有糖尿病，本身水份調節功能不佳，為了拚收入，把握中午尖峰時段努力跑單，騎機車頂著豔陽奔走，導致噁心想吐、暈眩、食慾低落，情況長達數日趕緊就診，就診才知已經引起熱衰竭。另一名30歲的張姓外送員滿臉通紅來到門診，主述最近送餐路途中時常因為頭暈，發生5-6次擦撞自摔意外，也曾騎車暈倒過，原以為是罹患腦部疾病，經門診詳細檢查確診為熱中暑。

黃彗倫表示，還好兩起案例都沒有生命危險，但他觀察到，外送員長時間必須佩戴安全帽，為了防曬會包裹脖子、穿戴袖套或外套，層層防護包緊緊，這時如果防曬材質不夠透氣，反而會讓身體無法散熱、皮膚發紅，導致中暑、低血壓昏倒。人在戶外時熱到滿頭大汗，毛細孔會打開排汗散熱，如果迅速進到冷氣房降溫，導致毛細孔收縮，反而阻礙皮膚散熱，在忽冷忽熱下，小心可能加重熱傷害。

黃彗倫解釋，熱傷害分成熱中暑和熱衰竭。熱中暑是嚴重程度和致死率最高的熱傷害類型，核心問題是身體的體溫調節功能失常，無論是在無法散發熱量的環境中，身體無法及時排出過多的熱量，或者是排出熱量的機能出現問題，都有可能導致熱中暑。病人的核心體溫會高達攝氏40.5度以上，如此高的體溫對人體傷害極大，症狀輕微者會出現頭暈、虛弱無力、皮膚乾燥發紅和口渴難解的現象，嚴重時則可能出現突發性昏厥和血壓下降，還可能造成中樞神經的功能出現障礙，致死率非常高，因此懷疑熱中暑的患者必須盡快就醫治療。由於熱中暑肇因於體溫過高，要緩解病症就必須降低體溫，以溼毛巾包覆身體、泡水和冰敷都是可行之策。

熱衰竭則是人體體溫過高時會排汗降溫，但是如果排汗過多，身體流失了過多的水分和鹽分，就會導致體內嚴重脫水和電解質失衡，引發熱衰竭。黃彗倫解釋，與熱中暑不同的是，熱衰竭患者的體溫並不會明顯升高，可以維持在正常的體溫範圍或輕微上升，但其他像是頭暈、噁心、口渴和身體無力之類的症狀都和熱中暑類似。熱衰竭主要必須解決水分和電解質缺乏的問題，所以得盡快補充水分和電解質，譬如運動飲料就是不錯的選擇，如果症狀嚴重到無法改善，則要送醫採取靜脈輸液補充水分和電解質，藉此來緩解全身性的不舒服。

黃彗倫建議，天熱要排除非必要的戶外活動，並注意防曬，保持室內環境的通風及涼爽，運動時記得補充水份和電解質。特別提醒部分族群一定要小心，像是65歲以上年長者、慢性病患者、甲狀腺功能異常者、體溫本身就偏高的嬰幼兒、戶外工作者、運動員等需要長期在外曝曬的職業。日本研究也指出，長期睡眠不足、自律神經失調或壓力大的族群，也很容易受到熱傷害，歸因於自律神經失調、代謝功能不佳，提醒民眾不可輕忽中暑的危險性。