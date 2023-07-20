高雄知名剉冰店近日爆發集體中毒，衛生局檢出沙門氏菌，起初以為是冰塊出問題，後續找到可能致病源為店家自製豆類配料，但吃冰感染事件引發民眾討論，一名網友表示，無意間在網路瀏覽影片，看到基隆廟口夜市運送大冰塊的師傅程，嘴裡叼著菸，還一腳踩在冰塊上，讓他超傻眼，將其PO上網後，有知情網友說「這不是供食用的，是用來保冷的。」

原PO昨（19）日於PTT八卦板指出，在YouTube看到一段介紹基隆廟口夜市的短片，片中一名送巨大冰塊的師傅，口中叼著菸把冰塊從貨車上卸下來，再用腳把冰塊推到推車上，動作相當熟練。

原PO看影片內容，猜測冰塊是要送到後面的飲料店，他驚訝地說「這個冰塊用途是什麼？是打碎放在小便斗的吧？」

貼文釣出不少知情網友，「瘋了喔！這麼大不是飲料用的啦」、「一堆人在影射什麼，就是拿來冰東西」、「別大驚小怪，這不是供食用的」、「哪個飲料店叫這麼大塊冰？」、「最好是飲料店，會買這種整大塊的啦」、「一看就知道冰東西，保冷用而已，你是想表達什麼」、「你覺得飲料店會進這麼大塊自己敲碎嗎？」

一名曾在餐飲業打工的網友表示，調和飲料的冰塊，廠商通常會用袋子一袋袋裝好再分送給店家，且形狀大小都一致，是專業製冰，「店家才沒那個閒工夫叫這麼大塊自己鑽。」

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363