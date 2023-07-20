馬英九基金會邀請大陸五所大學組成大學代表團訪台，陸生團16日到天母棒球場欣賞職棒比賽，球場大螢幕一再拍出他們。（馬英九基金會提供／黃福其傳真）

馬英九基金會邀請大陸五所大學組成大學代表團訪台，17日參訪政治大學。陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧與政大學生進行一場桌球觀摩與交流的活動。（本報資料照，季志翔攝）

馬英九基金會邀請大陸5所大學共37名師生來台訪問，幾天下來除了公開行程，私下與基金會人員及台生互動，包括唱台灣歌、吃台鐵便當、感受台式應援、學台語，有不少趣事。

陸生15日抵台，一開始和馬英九基金會負責接待的台生們「相敬如賓」，但自桃園機場出發，在前往新竹、台中的遊覽車上，卡拉OK勾起年輕人的共同興趣，台灣、大陸歌星的歌成了兩岸青年交流的催化劑。

由於中國大陸一些競演節目常演唱上個世紀九零年代或本世紀初的台灣流行歌曲，因此許多20歲出頭的陸生點唱伍百、周杰倫、五月天早年的流行歌曲，唱多了，隨團的基金會董事忍不住開玩笑說：「這些年輕人怎麼都唱我們的老歌？」

陸生團16日結束台中參訪後，直奔高鐵回台北，並在高鐵吃馬英九基金會提供的台鐵懷舊排骨便當，全團師生都是第一次品嘗，對明顯帶甜味的台灣排骨印象深刻。當天下午赴天母棒球場觀看職棒味全龍與中信兄弟的比賽，陸生團在球場邊看球邊吃吉拿棒、連鎖店漢堡和薯條，包括身為團長的前北京大學校長郝平都覺得，這種安排才是來台交流「接地氣」的作法。

陸生團為了可以好好地欣賞職棒比賽，在中國大陸已請體育老師介紹棒球規則，但畢竟還是「大姑娘上花轎」頭一遭。他們在現場鼓聲、喇叭聲、音樂聲、加油聲的感染下，非常融入氛圍地高舉著主場球味全龍隊的加油棒，隨群眾鼓掌、吶喊，感受「台式應援」。

有趣的是，陸生非常融入球場的環境，但仍不熟悉棒球文化，因此主隊的打擊者被封殺出局時，仍隨著客隊啦啦隊的加油聲猛力敲打手中的主隊加油棒。幾次後，台灣的陪同人員發現，趕緊提醒坐在主場加油區附近的陸生，主隊球員出局時，千萬不要揮舞或敲打主隊加油棒，以免尷尬。

有陸生對「天母」的名字由來感到好奇基金會人員以閩南語「聽無」解釋，沒想到其實是跟宗教裡的「天上聖母」有關。但這也趁機教會大部份陸生一句閩南語 (台語)。

17日下午陸生團要赴政大交流，前一天中午馬英九基金會臨時想安排陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧與政大師生進行「乒乓交流」，透過基金會董事居中聯繫、協調。雖是臨時起意，但政大積極配合，體育老師和桌球隊學生也願意排除萬難，將17日下午時段空出來，前後短短兩小時內就確定將舉辦這場既健康又有意義的青年交流。

但外界不知的是，因陸生團18日要訪問桌球女單實力極強的文化大學，17日卻被政大在「武戲」（桌球）場捷足先登，文大深感扼腕之餘，決定改採「文戲」，讓學生與陸生團成員上台以國樂樂器表演，同樣賓主盡歡。