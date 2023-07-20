民進黨2024總統參選人賴清德日前拋出私立大學雜費補助的構想，隨後民進黨政府火速推出相關政策，拍板每年補助私立大專院校生3萬5000元。近日，有網友就透露自己的就學貸款因為政府補助的關係直接被結清，引起網友戰翻。

一名女網友昨（19）日在《Dcard》以「政府幫我把就學貸款還完了」發文，內容就只有一張包括2則訊息的圖片，第1則訊息指出，因她符合疫後就學貸款補助資格，審查後可獲行政院補助，將直接帳務抵扣；第2則訊息則通知，她的就學貸款已完成結清。

一篇簡單的文章卻讓網友戰翻，怒罵「那已經繳清跟沒申請學貸的人呢」、「選舉大撒幣撒得好愉快，為我們國家的財政感到開心」、「這標準大撒幣，你看看台灣2022的財政赤字已經高達7000多億，這些債以後都是你各位納稅人要還的」、「直接大撒幣，最後出社會，直接萬萬稅」、「我沒就學貸款，政府怎麼不給我現金^^」。

還有許多網友感嘆說「既然是超徵的部分，難道不該放在更有意義的地方上嗎」、「超可悲，今天不是只圖利那些被還到學貸的人，對其他人沒影響誒，那些稅本來可以拿來蓋更好的建設或投資產業」、「到底什麼腦殘政策⋯不解決問題，浪費大家的錢」、「選舉的合法買票嗎？拒投假論文的政黨」。