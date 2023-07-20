金門縣自來水廠爆發貪汙弊案，負責海水淡化工程的得標廠商「國統公司」行賄水廠作業員、技術指導員，藉此提高產水利潤並降低工程被刁難改善的機率。梁姓董事長、葉姓總經理、謝姓經理、莊姓派駐廠長分別遭判拘役50天、5月不等，均可易科罰金、緩刑2年，可上訴。

廉調2019年查出，國統公司2017年1月取得「金門海淡廠工程」5年代操及維護工程標案，該工程2019年1月驗收竣工。合約規定，該廠每日產水量為500至4000立方米，實際產水量由水廠依實際供水需求決定。

國統公司為了追求產水利潤，鎖定能上簽表達建議產水量職權的翁姓水廠作業員，建議每日產水量為2000立方米。翁男見有利可圖，竟向莊男獅子大開口、要求50萬元賄款。

2019年2月，水廠正式核定每日產水量為2000至2300立方米，翁男便用手機將內簽拍下後傳給莊男，強調「這看一看就好」、「消掉」、「年後會發文」、「事成要見真章」。

莊男收到「暗示」後便逐層回報，待公司正式收到函文後，該年3月謝男特地打電話給葉男，建議「行賄的錢一定要花！」，梁男和葉男隨後便指示財務部備妥賄款，一周後由謝男領取45萬元、前往金門海淡廠交給莊男，再轉交給翁男。

廉調發現該工程另有弊端，中區水資源局協助該水廠技術指導的蔡姓男子也與國統公司勾結，蔡男17次到聲色場所帶小姐出場的費用24萬元全由國統公司買單，國統公司藉此降低缺失改善的審查機率，確保請款順暢。

開庭時，梁男等4人都坦承行賄自來水廠人員。法官查出，翁男確實屢次向國統公司索賄、刁難，梁男曾質問謝男「金門為什麼都沒有動？」，謝男表示「現在是水廠在擋，我們該做的都做了」，梁男忍不住抱怨「該做的做，也給他們了還這樣」。

水廠作業員翁男、技術指導員蔡男2人收受賄絡部分另行審結，法官審酌梁男等人無前科，均坦承犯行，依貪汙治罪條例等罪判梁男、葉男拘役50天，可易科罰金，併科罰金10萬元，緩刑2年，支付公庫10萬元；謝男及莊男遭判5月，可易科罰金，緩刑2年，支付公庫20萬元。