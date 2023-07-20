下一代學生行人路權聯盟20日舉辦「高雄行人路權大遊行」行前記者會，許多公民團體到場力挺，並批評政府交通建設思維根本還停留在數百年前，且毫無重視行人路權。（洪浩軒攝）

下一代學生行人路權聯盟20日舉辦「高雄行人路權大遊行」行前記者會，許多公民團體到場力挺，並批評政府交通建設思維根本還停留在數百年前，且毫無重視行人路權，希望政府可以「還路於民」，也邀請大眾於7月22日一同上街遊行，捍衛自己的用路安全。

下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙表示，每年全台灣有3000人死於交通事故中，相當於每天會有8名用路人命喪於惡劣交通環境上，政府對於交通工程、教育都有著嚴重疏忽，使得台灣的行人每天都得活在恐懼之中，而政府的解決方案永遠只停留在取締民眾、檢討行人，人民對行人路權、交通安全的不滿已經到達極限，對此政府必須負起最大責任。

下一代學生行人路權聯盟總召游立維指出，無論是誰只要下了車都是行人，但行人又是在日常生活中最常發生憾事的族群，仔細探討後發現，政府的交通建設思維還停留在數百年前，追根究柢就是因為政府對行人路權毫無重視，政府近年喊著人本交通的口號，卻沒有看到實質作為，希望透過這次遊行喚起全台灣地方及中央政府對行人安全的重視，讓每位用路人都有一條安全回家的路。

高雄學生民主聯盟發言人洪羽臻表示，從校園周邊道路修繕、人行道設置，到大眾運輸工具等交通建設規畫，都是學生們相當關注的議題，但總有人說這些離學生太遠、學生關注交通太早，而被草草打發，學生是非常大宗的行人族群，上一代沒做好的行人路權維護，這一代人勇敢站出來，盼能營造更安全、更友善的行人環境。

地球公民基金會副執行長王敏玲強調，道路本來就是給人走的，但數十年來，政府道路規畫過於偏重行車空間而非行人，保護路邊停車而非路人，導致行人要站出來爭取路權，實在相當荒謬。此次遊行訴求其中一項就是要求「完整、連貫」的人行道路網，也就是「還路於人」，取回基本的行人路權。