受到疫情影響暫緩3年的小三通，已於3月25日開放台灣旅客與陸籍配偶能自由往來中轉，金廈旅運需求漸增。立榮假期推出「金廈小三通機加酒專案」3天2夜8167元起，產品內容包含台灣金門來回機票、金門廈門來回船票、自選酒店住宿及機場、碼頭接駁與廈門碼頭貴賓室服務。

立榮航空表示，旅客可從台北、台中、嘉義、台南、高雄等五地出發往返金門，再搭船至廈門。立榮假期小三通機加酒線上即時訂購服務，旅客可自行選擇機票，並可彈性選擇金門與廈門兩地住宿，金廈船票／住宿／遊程一站購齊。

即日起至8月31日，於立榮假期訂購金廈小三通產品，結帳時輸入「GXM2023」機加酒訂單現折500元，並贈送一組300元立榮假期折扣碼，以及加碼抽立榮航空國內機票。詳見立榮航空官網（https://www.uniairholidays.com/）。

無住宿需求旅客可利用長汎假期「金廈便捷通」，含台灣五地出發至金門的機票、機場碼頭接駁與至廈門的船票，單程每人3400元起，一人成行天天出發，詳見長汎假期官網（https://www.everfuntravel.com/）。