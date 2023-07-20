法人認為，聯發科第三季營運表現恐仍將處在低檔，主要是因為預期第三季低階智慧型手機的競爭依舊激烈衝擊獲利表現，4G SoC(系統單晶片)庫存去化也將持續下去。不僅如此，TI的積極定價策略也會衝擊到PMIC表現。整體來說，故預估聯發科第三季營收將僅相較第二季有個位數成長，毛利率則會微幅下滑。

就2023年全年來看，法人分析表示，聯發科2023年各事業部展望黯淡，考量Mobile事業能見度僅三個月，且認為聯發科恐難在即將登場的法說中提供2023年全年財測，儘管設計服務事業受惠於ASIC(客製化晶片)需求持續成長，但聯發科仍須面對TV SOC需求將觸、標案需求依舊疲軟、短期IoT需求復甦有限等逆風因素，將影響下半年營運表現。至於PMIC，聯發科下半年仍須面對TI的激烈價格競爭。

展望2024年，Android陣營的新機將帶動庫存回補需求，但競爭對手高通切入中階市場及大陸紫光展瑞(UniSoc)切入低階5G領域，都將會對聯發科造成不小壓力，這在5G時代將成為結構性問題。