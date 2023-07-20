馬林魚19日4比6不敵紅雀，吞下近期一波6連敗，此外還折損了三壘指導教練喬迪瑞德（Jody Reed），他受到自家人擊出的界外球波及造成右小腿骨折，確定得缺席一段時間。

3局上馬林魚獲一、二壘有人大好進攻機會，4棒強打J.桑契斯（Jesus Sanchez）將一顆偏高速球砍向三壘界外，喬迪瑞德閃避不及，小白球直擊他的右小腿，喬迪瑞德向前往前踩了幾步後縮起右腳，仍無法堅持而退場，由體能教練班奈狄克（Griffin Benedict）接替他的位置。

總教練修梅克（Skip Schumaker）賽後證實，喬迪瑞德經過X光檢查，確定為小腿骨折，回歸日也是未知數，是否由班奈狄克繼續擔任三壘指導教練的工作，修梅克不願透露。喬迪瑞德1987年踏上大聯盟，職業生涯平均打擊率2成70，繳出27轟、392分打點，二游是主要防守位置，退役後曾在洋基和道奇擔任小聯盟總教練。

儘管推出去年國聯賽揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）掛帥先發，依舊無法幫助馬林魚止敗，首局就挨了戈曼（Nolan Gorman）一記重拳痛失4分，成為勝負分水嶺，馬林魚下半季勝場還沒開張，修梅克難掩失望：「這是一次讓人相當沮喪的客場之旅，這不是我們明星賽回來後所想到的狀況。」