敏盛綜合醫院再生醫學暨疼痛治療中心引進1台市價260萬元的威力秀雷射治療儀。（陳夢茹攝）

敏盛醫院再生醫學暨疼痛治療中心今天舉行揭牌儀式。（陳夢茹攝）

敏盛綜合醫院今天舉行48周年院慶，眾人一同切蛋糕合影留念。（陳夢茹攝）

敏盛綜合醫院今天舉行48周年院慶及再生醫學暨疼痛治療中心的揭牌儀式，桃園市長張善政也親自出席，再生醫學暨疼痛治療中心是敏盛醫院新的里程碑，整合多專科的治療團隊，能治療癌症與疼痛等疾病，守護更多市民的健康。

張善政提及，創辦人楊敏盛在48年前憑著眼光和毅力成立敏盛綜合醫院，多年來提供桃園鄉親優質的醫療服務，市府也積極與各醫院合作推動智慧醫療，敏盛醫院再生醫學暨疼痛治療中心今天揭牌正式啟動，也象徵敏盛醫院跨入新的里程碑，盼年年進步、持續服務民眾。

「請把我們當成市立機構，敏盛會做桃園醫療最堅強的後盾！」楊敏盛說，敏盛醫院近年提升醫療品質和陣容，讓身為創辦人的他可以在大眾面前抬頭挺胸，再2年即將迎來隆重的50周年院慶，這一步一腳印都是團隊一起努力的成果，而再生醫學暨疼痛治療中心的成立更是敏盛體系在醫療服務上的另個里程碑。

敏盛综合醫院再生醫學暨疼痛治療中心主任醫師張明元指出，疼痛治療中心以多專科團隊，協助民眾做综合評估疼痛原因，並藉由多種影像系統輔助，精準介入治療。再生醫學中心提供複合式療程，透過神經修復與組織再生，多方位治療退化性疾病及外傷引發的疼痛，可治療的相關疾病及症狀包括，五十肩、膝髖退化性關節炎、坐骨神經痛、產婦下背痛、風濕免疫疾病等。

敏盛綜合醫院再生醫學暨疼痛治療中心引進1台市價260萬元的威力秀雷射治療儀，雖然並非市內首台，不過其照射面積為市內最大，雷射光源達366顆，以大面積發散型非聚焦光源照射患部，照射的光線分為紅外光與紅光，照射時會有溫熱感，而操作儀器的護理師或個管師需取得證照，目前敏盛醫院內約有10人取得證照。

護理師表示，威力秀雷射治療儀不僅能治療神經痛、骨骼痛，連女性經期的疼痛也可以有所減緩，對於產後婦女的恢復幫助也很大，剖腹產因傷口大需縫合多層，透過雷射光源能協助修復傷口，而自然產的婦女有些人因為盆底肌肉縮收不佳，導致惡露無法排乾淨，甚至出現漏尿的狀況，雷射光源照射下能輔助增強盆底肌肉。