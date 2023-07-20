國民黨本月23日將舉行全代會，正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，現傳出將會有「非綠的再次整合」、「換黨主席」兩個臨時提案，黨部文傳會以聲明，黨章無主席罷免權；不過非綠聯盟也將會是焦點。國民黨立委王鴻薇20日表示，723後非綠聯盟的倡議會持續存在，還會更具體，但必須由黨主席朱立倫從上而下整合，不然小雞承受很大壓力。

王鴻薇今接受媒體人王淺秋的專訪，談到723全代會以及藍白合，王表示，民眾黨總統參選人柯文哲目前對藍白和是開放態度，而他能談的就兩個人，一個是黨主席；一個是總統候選人，因此723全代會後，非綠聯盟倡議會持續存在，也會比較具體。

不過王認為，朱立倫一定要有一個從上而下的整合，以現在的狀況，國民黨如果再單獨打仗，不做準備，拖到9月鴻海創辦人郭台銘正式連署，11月登記參選，到時再談整合就來不及了，因此723後就應該開始做非綠聯盟整合，這是國民黨的另外一條出路，必須由黨中央由上而下去整合。

王坦言，現在區域立委確實有焦慮感，但任何小雞單獨去提非綠聯盟，都會承受大量壓力，立委參選人羅智強就是活生生例子，他已經一個月沒露面，在這樣的狀況下，小雞都有壓力，中央不知道這個壓力嘛？

王說，723後並不是所有紛爭從此以後高枕無憂，目標應該是要贏，黨中央必須凝聚非綠聯盟的共識。