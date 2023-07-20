當年拍攝《阿嬤的夢中情人》翻牆橋段劇照。（摘自蔡崇隆臉書）

《阿嬤的夢中情人》的攝影師周宜賢與導演北村豐晴遭實習生依依指趁機性交和性騷擾，其中一場女主角爬牆，裙子不慎套在男主角頭上的橋段，依依被要求當光替，拍攝過程劇組的戲謔讓她極度不舒服。當年女主角安心亞今出席華視新戲《孔雀魚》開鏡，她表示拍攝的時候很投入在劇情，拍攝當下也有溝通怎麼拍，爬牆鏡頭她更是穿了6件內褲當防護。

拍戲時因為不能一直踩在男主角藍正龍肩上，因此由北村豐晴替代藍正龍上場，這也被實習生指導演藉機「揩油」，安心亞澄清：「因為我跟導演比較熟悉，比較信任導演，讓她來踩我肩膀，滿適合的，有安全感。」現場有聽到攝影師和實習生的事情？她表示當時沒聽說這件事，事發也已過10年了，真的沒印象，「我不是當事人，沒辦法做評斷，希望每一個受傷的人都能好好療傷。」

而當年電影記者會時，藍正龍被問到安心亞裙子罩住有沒有聞到異味？當時北村跳出來開玩笑救場說：「安心亞是草莓味的，一定是。」如今聽起來像性騷擾言語，但安心亞認為北村豐晴就是個很愛開玩笑的導演，不會放在心上，「我認識的導演很幽默，很愛開玩笑的，他的喜劇節奏很強。跟他合作過程學習到很多，合作很開心。」

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。