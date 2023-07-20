柯文哲與烘爐地南山福德宮廟方人員在廟前合影。（高鈞麟攝）

民眾黨總統參選人柯文哲20日上午走訪新北市中和烘爐地，柯被媒體問及中美關係，他批賴清德失言，「怎麼會說『走進白宮』是台灣總統最重要的任務？」2024大選不是選美國的州長，也不是選大陸的省長，是要選台灣的總統，更不用說是白宮與中南海的選擇，是人民展現自我意識，未來台灣要走向全世界。

柯文哲今早帶著黃珊珊及民眾黨徵召參選新北市第8選區（中和）立委的邱臣遠，一同前來烘爐地南山福德宮參拜，他虔誠頂禮靜香，也向福德正神祈求國泰民安，並幫邱臣遠造勢及介紹當地人脈，柯說「參選就是要勤跑基層，這是基本的要求」。

媒體問柯外傳美國要賴清德澄清「走進白宮」，柯表示，中美局勢複雜，不清楚白宮到底有沒有這麼做，「我們不是要選美國的州長，也不是選大陸的省長，而是要選台灣的總統，更不用說是白宮與中南海的選擇。」

柯文哲直言賴的說法不對，他說，這場選舉是台灣人民自我意識的展現，走進白宮怎麼會是台灣總統最重要的任務呢？台灣的大戰略是走向全世界，團結內部、迎向外界。

針對北流1.9億元的未結款，柯說，北流從編預算到實際執行，時間隔太久，後來預算無法使用，上任前已流標3次，上任後還是流標。既然錢不夠用，由有演唱廳的北基地先蓋，於是把南基地的預算挪到北基地，南基地再想辦法籌錢。

柯文哲也說，事實上北流已流標6次，「我當初如果不負責任，行文給中央要錢，然後公文往返旅行，一再流標，如果這樣到今天北流還沒蓋好，而且光是利息一天就是80萬。」

柯文哲強調，政府應要解決問題，而不是製造問題，最快的解決方法就是中央確定不出錢，何必浪費時間，市府自己出，問題就解決了。

至於「仇女說」，柯文哲回應，每到選舉就會開始造謠、抹黑、抹紅、帶風向，實在很無奈。