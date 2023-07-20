林森北路至天津街段北側人行道辦理鋪面更新作業已完成，除將原有老舊破損人行道更新外，也將路口處的舊式斜坡道納入更新改善，調整為符合新式規範的無障礙坡道。（台北市新工處提供／劉彥宜台北傳真）

位於台北火車站及台北轉運站附近的市民大道2段，地處台北市交通運輸重要樞紐區域，長久以來的大量人流造成部分路段的人行道鋪面老舊破損，台北市工務局新建工程處近日辦理鋪面更新作業並完成，更新長度共約178公尺，工程經費約348萬元。在地里長表示，鋪面更新後，整體通行品質大大提升。

新工處工務科科長蕭志龍表示，選定路況較差的林森北路至天津街段北側人行道辦理鋪面更新作業，鄰近台北火車站及台北轉運站，周邊還有捷運站、公有停車場出入口、華山公園及京站百貨商圈等，生活機能極佳，在往來上班及逛街眾多人潮的使用下，造成該區域部分地磚有高低不齊或鬆動的情況。

蕭志龍指出，除將原有老舊破損人行道更新外，也將路口處的舊式斜坡道納入更新改善，調整為符合新式規範的無障礙坡道。另。原有孔蓋框座老舊變形及周邊地磚鬆動發出噪音聲響擾民部分，也一併改善。本次更新長度總共約178公尺，更新面積約790平方公尺，工程經費約348萬元。

新工處工務科西區工務所主任高銘伸表示，本次更新工程磚面延續原有市民大道的拼花樣式，以灰、黑兩色相間設計，同時也將原有大型纜線管路手孔調整尺寸，以提升整體市容美感。

中山區正得里長吳美瑩說，以往市民大道舊人行道鋪面多處破損及高低差，部分區域下雨時有積水情形，斜坡道也過窄且陡斜，且附近交通控制箱位置容易造成行人及騎單車者通行危險，除整體不美觀也影響通行。

吳美瑩大讚，經本次的人行道鋪面更新後，除提供用路人更加平坦舒適的人行空間之外，也一併提升周邊市容美觀性，整體通行品質大大提升。