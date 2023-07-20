國民健康署、中央氣象局、農業委員會、中央研究院和中華民國環境職業醫學會共同提醒農民朋友，做好遮陽、補水、休息，並留心自身及他人身體狀況，避免熱傷害。（王家瑜攝）

衛福部統計，今年7月截至19日，全台熱傷害就醫已達600人次，是去年同期的1.6倍。中研院近年分析健保資料發現，當「綜合溫度熱指數」大於34，全台熱傷害急診人數翻倍成長！國健署和醫師提醒，熱中暑死亡率高達3成，目前正值夏季農作物收成時機，國民健康署提醒農民族群做好遮陽、補水、休息、留心4大要訣，避免熱傷害發生。

全球極端氣候來襲，台灣也不例外，中央氣象局觀測資料顯示，年平均氣溫在過去110年間上升約1.6℃。國健署統計，2021年以來6、7月熱傷害就診人次持續上升，今年6月達517人次，是去年（2022）的1.8倍；今年7月全台熱傷害就醫已達600人次，是去年同期的1.6倍。

中央研究院環境變遷研究中心研究員龍世俊分析2000年後全民健保資料發現，當「綜合熱指數」大於32時，全台不分年齡熱傷害急診就醫人數增加8成；當綜合熱指數大於34時，熱傷害急診人數成長幅度達1倍之多；尤其65歲以上長者發生熱傷害的風險，較其他年齡層高。

中華民國環境職業醫學會常務監事葛謹說明，當身體遇到熱，中樞神經有自我調整機制，但如果水分補充不足，身體無法將多餘的熱排出，就會產生熱傷害；初期會出現痙攣、手腳不聽使喚，接著可能會水腫、昏厥，務必盡速送醫，一旦體溫超過40度就是熱中暑，死亡率高達3成。

我國農民族群約有100萬人口，農委會統計，農民職業災害保險自2018年11月開辦，截至今年6月共有22件因中暑、熱痙攣或熱衰竭等熱傷害造成的職業災害給付案件。葛謹提醒，如有熱傷害初期症狀，務必及早送醫治療；後續農民職業傷病認定，可前往各醫療機構，由職業醫學專科醫師提供協助。

國健署社區健康組長羅素英提醒農民族群，外出工作務必注意遮陽、補水、休息，戴斗笠或遮陽帽、穿著淺色與透氣材質衣物，定時定量喝水，可以加一點檸檬片或鹽巴，避免上午10點到下午2點工作，並留心自身與他人身體狀況，如出現熱傷害症狀，應盡速至陰涼處、鬆脫衣服，用冷水擦拭身體，飲用加鹽的冷開水或電解質飲料。

目前正值夏季農作物收成時機，國健署提醒，農民族群可利用「樂活氣象APP」了解所處地區的綜合熱指數預報，彈性調整工作時間，以避免熱傷害。龍世俊說明，綜合熱指數是考量氣溫、太陽輻射熱和濕度等計算，較符合民眾的日常經驗和感受，當綜合熱指數大於32、34、36及38時，會以黃、橘、紅、紫分別代表「注意、警戒、危險、高危險」等熱預警等級。