為提振房地產需求並穩定市場預期，中國據傳考慮放鬆目前一線城市住宅市場實施的嚴格調控政策。

港媒引述外電報導，知情人士稱，中國監管部門正考慮調整一線城市有關房貸限制政策，可能的選項包括「只認房不認貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠。

報導稱，尚不清楚這一政策選項是否最終會被採納，近期部分大型銀行也向監管部門提交了相應數據和反饋。

報導指，在經歷第一季的短暫擴張後，中國房地產行業第二季再次萎縮，並拖累經濟增長。雖然中國政府出台刺激居民消費的計劃，並延長了金融支持房地產市場發展的有關政策期限，但經濟學家稱措施力度不足以帶來顯著的結果。

市場目前期待本月晚些時候召開的中共中央政治局會議能提供更多政策線索。中國央行官員本月在國新辦舉行的發布會上表示，考慮到房地產市場供求關係已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間。