中市警婦幼隊亦將性騷擾防治列為宣導重點。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

最近一系列的Me Too案例再次引起社會關注，中市警察局婦幼警察隊今（20日）公布統計數據，台中市112年上半年共發生140件性騷擾罪（刑事告訴）案件，案發地點以辦公場所15件占16.67％最高，且性騷擾兩造關係多為熟識，可能與工作、生活有緊密連結，導致受害者無法勇於發聲求助，警方呼籲勇敢提出申訴，承諾一定捍衛受害者權益。

日前政壇與娛樂圈不斷爆出多起性騷擾事件，引起社會關注及討論。中市警婦幼警察隊隊長許正懋表示，經統計分析台中市112年上半年共發生140件性騷擾罪（刑事告訴）案件，被害人年齡以18至30歲占44.4％最高，顯示受害女性以年輕居多，易成為性騷擾對象。

另外兩造關係分析，以熟識佔70％最多，顯示被熟識人性騷擾比率較高；案發地點以辦公場所15件（16.67％）最高，其次為私人住宅12件（13.3％），顯示性騷擾案發地點仍以公共場所居多；性騷擾事(案)件態樣分析部分，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位計76件（84.44％）最高。整體而言，性騷擾案件仍多發生於辦公場所、休閒娛樂場所、道路等地點為主。

許正懋強調，性騷擾是一個嚴重的社會問題，它更多是涉及使用權力來控制和傷害他人，統計發現性騷擾兩造關係多為熟識，甚至可能與工作、生活有緊密連結，因此更容易導致受害者無法勇於發聲求助。對於性騷擾創傷，是一件不應被拖延或忽視的事，更不要麻痺感受，務必尋求協助，要記住這並不表示軟弱，而是智慧和勇氣的體現。

中市警婦幼隊亦將性騷擾防治列為宣導重點，以提升民眾自主意識預防被害及相關法律常識，瞭解常見騷擾情境（陌生人搭話及靠近、搭乘大眾運輸工具）及救濟途徑，以減少性騷擾發生機會，讓民眾能夠不必生活在擔憂、恐懼之下。

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