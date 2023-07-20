行政院宣布軍公教明年調薪4％、警勤加給調升15％，但中央對六都及新竹市、金門縣僅補助一半，其餘縣市全額補助，遭藍委抨擊是「中央請客、地方付錢」。對此，主計總處副主計長陳慧娟說，本次調薪是在縣市編列預算前宣布，相比2018年全額補助14縣市、其餘8縣市不補助，中央比過往協助更多，全台合計補助125億元。

陳慧娟20日出席行政院會後記者會指出，地方政府會有財政收支，基本財政收入如地方稅，而人事費則是財政支出，計算上一直都有既定公式。

陳慧娟解釋，本次軍公教調薪，因人事費是地方自治事項，屬基本財政支出，中央以往會針對財政收入不足支應的縣市給予協助；若地方政府編列預算時程來得及，中央僅會針對不足部分給予協助；今年宣布調薪時間點，在《地方制度法》編列時效未能納入預算部分，基本上會全額協助。第1年是全額，第2年就進入基本財政收支。

陳慧娟指出，目前沒有差短的除了六都及金門縣、新竹市等8縣市外，以往中央只會針對不足部分好住，但今年早在6月1日宣布調（早於地方政府編列預算期間），基於好意，中央仍針對8縣市補助一半，已比以往獲得更多的協助；她強調，軍公教已多次調薪，縣市多年預算運作似乎也蠻順暢的。

由於2018年軍公教調薪3％時，中央僅補助14縣市，6都及新竹市、金門縣皆未補助，和今年情況類似，媒體追問，政院所稱「補助優於以往」，是否以2018年為比較基準。

陳慧娟表示，對，2018年是只補助財政不足的縣市，2024年是針對沒有不足的部分特別協助一半，其餘縣市全額補助，2種協助加總差不多是125億。

行政院發言人林子倫補充，過去幾年台灣經歷很多非洲豬瘟、新冠肺炎、百年大旱、中美貿易戰、烏俄戰爭等嚴峻挑戰，許多不辭辛勞的軍公教人員還有國民共同努力，控制了疫情，相關經濟表現也優於全球，因此行政院在今年拍板明年起為所有軍公教人員加薪4％，今年7月開始睽違28年調整警勤加給15％。

林子倫說，此舉不但讓全民共享經濟成果，也慰勞大家這年來的辛勞，相信照顧軍公教人員不應區分中央與地方，妥善照顧第一線辛勞的軍公教人員，才能讓大家安心為國家付出、為社會努力，對於有困難的縣市，中央一定會給予協助，財政狀況良好的縣市這次也再加碼補助一半，希望大家共襄盛舉，唯有大家通力合作，各項政務才能順利推動，讓台灣更好、更溫暖。