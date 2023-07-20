網路節目《木曜4超玩》幕後團隊集體離職，關鍵製作人陳百祥留職停薪、人氣執行製作IDA宣布離開。老闆Eric在18日證實暫停周四的例行性直播以及麥卡貝平台直播節目，讓網友都擔心主持群的去向。阿部瑪利亞今（20日）出席《新世紀福音戰士：富士山任務》宣告記者會，透露錄影還是持續進行，最近錄影是7月。

《木曜》18日於官方IG發出聲明致歉「木曜4超玩要暫停星期四晚上在YouTube的直播前直播以及麥卡貝平台的直播節目。最近發生人事變動，我需要時間想出最好的直播對策，也不應該讓邰哥、Kid、坤達，溫妮、泱泱與瑪利亞在第一線去面對跟他們無關的風波，這是我現階段能做的最好決定了」。

主持群邰智源19日更新社群，曬出他和美國YouTuber莎白的合照，雖然未對《木曜4》團隊近期的爭議多做回應，而是用照片證明目前仍正常錄製「下班去吃飯」，用行動證明「錄影一切如常」。

Kid表示，日前已知直播暫停，但其他拍攝照常；坤達經紀人針對集體離職事件回應，「坤達近期都照常錄影，自己沒去參與現場，至於團隊中人員、氣氛毫不知情。」