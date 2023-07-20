6月底新北市中和1名28歲新婚女在行穿線上遭右轉計程車撞擊身亡，而今年1到4月，全國已有70名行人死於路口，較去年同期暴增25％。「行人零死亡推動聯盟」今（20）日召開記者會，強調這絕非單一個案，要求政府即刻正視系統性交通暴力，即刻改革駕訓制度。

「罰6000元無效！」聯盟表示，5月台南女童在斑馬線上罹難，不出2個月又發生類似事件，說明在斑馬線上頻傳的事故，不是意外，也不是單一駕駛的問題，而是在駕訓源頭把關上的結構性問題。聯盟成員Cheap表示，中和交通事故的69歲駕駛最近一次體檢有戴助聽器，醫師評估狀況合格，因此聯盟認為中和案件是結構性因素所導致。

「行人零死亡推動聯盟」政策組長林元敏教授進一步指出，從中和案件地圖及肇事影片上可以看出該路段斑馬線已退縮，駕駛轉彎後，車頭轉正可以看到完整斑馬線，行人不會走在A柱死角中，但台灣鬆散的駕訓制度及駕照的濫發無法培養出合格駕駛人。

聯盟指出，在台灣無論是一般駕駛或是職業駕駛，完成駕訓、取得駕照時並沒有內化安全駕駛的能力，不僅不知道要停讓行人，突遇緊急狀況時也沒有受過相應訓練。尤其職業駕駛本應比一般駕駛接受更嚴謹訓練，然而近年來多起行人路口罹難事件，職業駕駛（貨車、砂石車、公車、計程車）肇事比例之高，讓人不禁懷疑我們是以什麼標準來認定「職業駕駛資格」？交通部必須全權負起放任不適任駕駛上路的責任。

聯盟成員林柏勛表示，6月底舉辦金色駕照公聽會，呼籲交通部應從駕訓制度的源頭改革，除了駕訓改革、透過記點制汰除不適任駕駛，也應該借鏡日本，引導保險費、加油費折扣藉此鼓勵未違規、未肇事的優良駕駛。

聯盟成員LUNA表示，如果我們的駕駛制度跟道路設計改革都跟不上道路傷亡的速度，那麼現階段最快的方法就是把駕駛和行人的時相完全分開。如中和事發現場這種六線道路型的行人穿越道，行人應該要有專用的分段式時相，先過完第一段斑馬線後，在橋墩下的行人庇護島稍候，等第二個行人專用綠燈亮起，再過完第二段的斑馬線，如此一來，可以大大降低該路段的人車衝突。

聯盟點名交通部會及警政單位切勿再以大執法掩耳盜鈴，並呼籲各界一同參與8月20日的凱道行人路權大遊行，支持交通改革。