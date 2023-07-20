一對來自美國的夫妻在影片中分享，他們帶兒女環遊世界，來到台灣決定讓學過2年中文的14歲兒子，獨自留在台灣學中文，他們則帶著小女兒繼續旅程去菲律賓；身邊不少朋友問為何要選在台灣學中文而不去大陸，他們表示，背後沒有複雜的原因，只是單純因為台灣的簽證相對容易申請，所以就決定在這裡了。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日分享影片，一位來自美國科羅拉多的女子Andi表示，她和老公曾在20歲當背包客環遊世界，後來在她40歲的時候，她讀到一本書講述帶著孩子環遊世界的事情，與老公討論後，他們認為或許能效仿，因此開始努力工作存錢，終於在今年帶著14歲的兒子和11歲的女兒一起環遊世界。

Andi表示，她希望能讓孩子更接近這個世界，體驗各國不同的文化與生活方式，希望孩子們能成為更全面的世界公民。且在經歷過新冠疫情以後，她感悟到人生很短暫，因此去年6月起開始這趟旅程，而她認為這也許是很完美的時間點，因為孩子們已經足夠大，可以和他們一起體驗有趣的事物，並留下印象。

Andi指出，帶著孩子旅行的過程中很講究「邊玩邊學」，除了持續督促孩子看書、上網做數學之外，還會藉著不同景點，替孩子補充歷史與科學的知識，不過這次來到台灣，他們希望能幫兒子Finn找個中文語言學校，因為兒子在美國已經學了2年中文，而她和老公都不會說中文，無法幫上忙，所以需要找一個專門的學校，且最好要提供住宿家庭的服務，他們相信這樣對兒子的幫助會很大。

Andi的老公Randy補充說，身邊很多朋友問若要學中文，為什麼不去大陸，其實主要是簽證的問題，美國人臨時要申請去大陸的簽證不易，花費的時間會很長，而且不一定能通過，台灣的簽證相對容易申請，因此最後才會決定留在台灣上課。

而女兒Aria得知這個消息以後哭著抱怨不公平，因為哥哥可以繼續留在台灣上語言學校，而她卻要去菲律賓，以前他們都是一起做很酷的事情，但這次他們卻被拆開了，讓她很想念哥哥，也覺得如今哥哥會說中文了，而她卻不會。

不過，Aria也說，她真的很喜歡邊旅遊邊學習，在爸爸媽媽的帶領下，她嘗試了很多有趣的新事物，也體驗了許多從未試過的活動，真的很酷。