上月底新北市中和區景平路、安樂路口1名28歲新婚人妻在過馬路時，遭右轉未禮讓行人的69歲陳姓男子駕駛計程車衝撞，人妻傷勢嚴重，8天後蔡姓人夫忍痛決定拔管。蔡先生與「行人零死亡推動聯盟」今（20）日重回事故現場，質疑交通部放任反應能力不佳的高齡職業駕駛上路，形同「政策殺人」，呼籲政府改革駕駛制度及道路設計，8月20日將在凱達格蘭大道舉辦行人路權大遊行，喚醒對行人權益的重視。

蔡先生表示，希望妻子這次的事件可讓大家重視駕照的問題，台灣的駕照考一次就終身受用，放10年不開車，第11年再上路竟也是合法，這是非常奇怪的事情；一般人年紀愈大，反應會愈遲鈍，幾乎是必然的現象，但我們卻讓駕駛年齡一直提高，一樣可以合法上路，這是很危險的事情，所以希望至少在職業駕駛方面，年紀愈大，審核機制要愈嚴格。

蔡先生沉痛說，事發當天下午在警察局有看到肇事駕駛，第一個感覺其實不是生氣，而是覺得很無奈，身體狀況這樣的人，我們政府怎麼會讓這種人上路，再看了警察給我看的影片之後，就覺得他反應是真的是很慢，反應這麼慢，才造成這麼嚴重的事情。

行人零死亡推動聯盟成員林柏助表示 ，在6月底舉辦金色駕照公聽會，呼黼交通郜應從駕訓制度的源頭改革，除了駕訓改革、透過記點制汰除不適任駕駛，也應該借鏡日本，引導保險費、加油費折扣，藉此鼓勵未違規、未肇事的優良駕駛。

聯盟政策組長、陽明交通大學教授林元敏則說，台灣有很大的問題是駕駛訓練沒有把安全至上，行車安全內化在教育訓練中，大部分駕駛在學開車時，只流於形式上的訓練，沒有把道安內化在駕駛人心中。

聯盟成員網紅Cheap表示，交通改革刻不容緩，不良的交通體制會讓行人及駕駛相互受害，系統性交通問題，需要系統性解方，聯盟點名交通部會及警政單位切勿再以大執法掩耳盗鈴，呼顧各界一同參與8月20日的凱道行人路權大遊行，支持交通改革，希望喚起更多人對於行人權益的重視，也督促政府加速改革，還給所有人行走的安全與尊嚴，減少憾事再度發生。