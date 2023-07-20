資料顯示，傑昇通信2023上半年門市平板電腦銷售前十名中，蘋果Apple iPad機型就占了5款，緊接其後是三星4款，以及OPPO的1款。

2023年上半年冠軍仍由去年熱銷全年的蘋果iPad 10.2 9代Wi-Fi(64GB)蟬聯，這是榜上唯一萬元有找的蘋果iPad，而2022年推出的iPad 10.9十代Wi-Fi(64GB)也賣得不錯，至於iPad Air 5 Wi-Fi(64GB/256GB)則分別位居第二與第五名，雖然價格不算是平價但CP值仍高，頗受消費者青睞。

三星熱銷的四款機型依序為Galaxy Tab A8 Wi-Fi(64GB)、Galaxy Tab A8 Wi-Fi(32GB)、Galaxy Tab A7 Lite LTE(32GB)、Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi(64GB)，且注意到，上述後面兩款是「唯二」支援LTE的機型，顯示台灣還是有部份消費者有行動上網需求。

至於OPPO首次在台灣推出的平板電腦OPPO Pad Air(64GB)，價格親民卻搭載2K螢幕等配置獲得不少消費者青睞，位居第八名，這也增添OPPO對於平板電腦市場的信心，預計要繼續推出OPPO Pad 2，但據悉該接替機款改走偏高價位，故是否可以延續人氣，可持續關注。