隨著同業競爭加劇，以及美國市場接近飽和，網飛一直設法找出新的賺錢方式。去年11月，網飛推出附帶廣告但價格較便宜的訂閱方案，並在今年5月開始採取行動整頓沒付費的「寄生帳密」。

網飛在財報發布後表示，下半年營收可望加速增長，該串流平台將繼續致力於創作吸人眼球的節目和電影、改善生財能力、推動電子遊戲業務，並改善用戶體驗，「雖然我們今年取得穩步的進展，但我們還要更加努力才能讓我們的成長重新加速」。

根據網飛公布的第二季財報，其營收年增2.7%至81.87億美元，不及市場預估的83億美元。營業利益為18.27億美元，營業利益率為22.3%。淨利為14.88億美元，每股盈餘為3.29美元，優於市場預估的2.86美元。

截至6月底，其全球付費會員數年增8%，達到2.384億個，與前一季相比大增589萬個，遠遠超出華爾街預估的新增190萬個。

該公司預估第三季營收為85億美元，遠不及華爾街預估的87億美元。

Huber Research Partners分析師Craig Huber表示，一些股東可能對網飛的附廣告方案和打擊借用密碼的成效過於樂觀。

這些辦法雖然帶動用戶增長，但網飛表示，每會員平均收入較去年同期下滑3%，部分因為許多新註冊用戶來自收費較低的國家。

網飛表示，附廣告的方案僅佔很小一部分的會員數，目前廣告收入並不顯著。

Pivotal Research Group分析師Jeffrey Wlodarczak則認為網飛發布財報後股價重挫可能與獲利了結有關。今年以來，該公司股價已經上漲62%，僅7月以來就上漲逾8%。

此外，為了提高附廣告方案的訂閱狀況，該公司宣布取消在美國和英國最便宜的無廣告訂閱方案。