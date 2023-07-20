國民黨全代會7月23日將在板橋體育館登場，通過徵召新北市長侯友宜參選總統。韓國瑜辦公室今（20）日指出，韓將出席全代會。

韓國瑜4年前參選總統時，全代會地點就選在板橋體育館，當時身為地主的侯友宜不願出席，也不接新北競總主委。日前傳出侯友宜將被黃袍加身，但韓國瑜不會出席，對此，侯昨日喊話，「兄弟齊心，其利斷金」，強調他跟韓會同心面對、一起為中華民國打拚努力。

韓國瑜辦公室今指出，韓國瑜會出席全代會，和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國。