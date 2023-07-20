私立大專院校倒閉潮擴及全國，至於退場學校校地如何處置，目前看來沒有具體解方，不少校園淪為廢墟。前實踐大學校長陳振貴今(20)日指出，過去私校退場後校產處理，可依據《私校法》第70條停辧、第71條改辦，但教育部在5月23日公布廢止〈學校財團法人改辦其他教育文化或社會福利事業作業原則〉，只有在該法條公布前已獲准改辦的學校可繼續進行，其餘學校法人僅能申請與其他財務健全的學校法人合併，「這樣的作法等於封殺退場的學校！」

國政基金會今日召開「別讓退場私校變廢墟、老師變廢師」記者會，討論退場私校困境。

陳振貴表示，教改自1994年喊出四大訴求，其中之一就是廣設高中大學，但經建會人力規畫小組當時恐怕沒想到20年後少子化浪潮如此兇猛，「教育部一棒接一棒的過程，也沒跨部會討論」，導致迄今未提出具體措施與解方。

對於退場私校困境，其中之一在於校地無法獲得延續使用。陳振貴說，如果政府有意解決退場學校校地問題，除了屬於台糖租地，須依法歸還之外，其實有幾項做法可參考，包含：繼續興辦學校事業，如改辦雙語學校；或打造成社會住宅，只租不賣，可有助於抑制高漲的房價，符合居住正義；再者就是興建住宿長照、日照養護中心、及團體家屋，以照顧老年人及弱勢群體，符合台灣的社會需求。

陳振貴建議，政府接管退場學校的校產後，應成立跨部會小組合作處理並活化校園，而非任其荒廢，甚至造成治安與環境問題。

國政會教文體育組召集人陳學聖則說，私校招不到學生的其中一個原因是少子化，這裡應是可預測的，不能理解為何教育主管機關一再忽視。

陳學聖並提到，某所私立大學負責人說，教育部接手私校只是為了「清算、鬥爭、掃地出門」，將所有辦學努力都付諸流水，甚至官方請來的公益董事，也不會想認真救學校。

陳學聖指出，日前參加一場公聽會時，他曾發言表示教育部在搞宏觀微調，總量管制，為何不讓學校自由發揮。當時他提到高美醫專的例子，該校只要增加1班醫護專班就可以繼續辦學，但教育部勒令關門，學校便倒閉成為廢墟，非常可惜。許多就讀當地學校的學生，可能是因為家庭因素，所以無法跨區就讀，若在地的學校關了，學生可能就無法上學了。