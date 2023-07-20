今夏熱浪襲捲全球，中國、歐洲多地飆破40度高溫，帶動降溫商機大爆發。被稱為「中國消暑八件套」的清涼產品在海外需求暴增，其中太陽能風扇在英、德兩國三小時銷量激增逾6倍，部分廠商訂單火爆、供不應求，出口訂單已排至8月底，紛紛開足馬力趕製訂單。

大公報報導，「中國消暑八件套」（涼席、手搖扇、太陽能電風扇、空調扇、冰箱、水箱、桌面台扇、「光伏+儲能」空調）在跨境電商平台上大受歡迎。其中太陽能風扇在英、德兩國三小時銷量激增641%，涼席、手搖扇單日成長逾300%。

浙江惠士康電器董事長沈錦煥表示，今年工廠生產超火，往年夏季產品訂單在6月前都交貨了，但今年空調出口訂單仍在追加，生產線都排到8月底。

他說，「這幾天手機都要被打爆了，客戶打來追加訂單或是催著出貨，還有同業忙不過來問能不能幫忙接單」

沈錦煥指出，今年空調出口訂單比去年同期成長120%，據了解，最近浙江生產空調、電風扇、空氣循環扇的小家電廠商生意都不錯，成長超過200%的都有。

浙江寧波德昌電機的工廠，6條生產線也已全部開足馬力趕製訂單。該公司副總經理方素萍透露，今年1月至5月出口電風扇總計235萬台，出口額達2000萬美元，年增240%。

沈錦煥強調，歐洲客戶向來注重環保，加上電價又漲兇，所以今年研發一款太陽能智能空調扇很受歡迎。東南亞、中東地區也接到不少訂單。這款空調扇不僅可以利用太陽能進行充電，而且還能連接手機APP進行遠程遙控。