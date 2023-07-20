熟知內情的消息人士與路透社記者說，數以百計的示威群眾今天凌晨闖入瑞典駐巴格達大使館縱火，抗議計劃將在瑞典上演的焚燒可蘭經行為。

瑞典外交部今天透過電子郵件表示，瑞典駐巴格達大使館遭抗議群眾縱火後，使館職員「平安」，外交部與他們保持定期聯繫。

根據社群媒體Telegram與什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）有關的熱門群組貼文和其他親薩德媒體，薩德的支持者發起今天的示威活動，是為了抗議預計數週內將在瑞典登場的第2起焚燒可蘭經活動。

瑞典通訊社（TT）昨天報導，瑞典警察批准20日在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行公眾集會的申請，申請書提到申請人試圖焚燒可蘭經與伊拉克國旗。

根據瑞典通訊社，有兩人將參加這場示威活動，又說其中一人正是6月在斯德哥爾摩的清真寺外點燃可蘭經的抗議者。

上傳Telegram群組One Baghdad的一系列影片顯示，今天凌晨1時左右，示威群眾聚集於大使館附近，高喊支持薩德的口號，約一個小時後，他們闖入大使館大樓。

之後發布的影片顯示，大使館大樓冒出煙霧。路透社無法獨立證實影片真偽。目前不清楚大使館遭闖入時內部是否有任何人。

上個月底，一名伊拉克男子在斯德哥爾摩焚燒可蘭經後，薩德呼籲民眾對瑞典表示抗議並驅逐瑞典大使。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）