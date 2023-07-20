▲起火的民宅，可以看到堆放大量易燃雜物，且有黑色燒焦痕跡。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲起火民宅堆放大量易燃雜物，鄰居擔心再度發生意外，里長表示該住戶屢勸不聽相當頭痛，將請區公所協助處理。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市中山區西定路的一棟民宅3樓，於20日凌晨2時許傳出火警，由於起火屋內堆積大批雜物，導致延燒迅速甚至有火舌竄出，消防局也出動三組分隊前往現場搶救，幸好最後屋主自行撲滅，無人員傷亡。鄰居擔心雜物堆積恐再發生意外，區公所表示，會先勸導若有必要將請清潔隊協助清理。市議員施偉政表示，希望市府能定期巡查樓梯間堆放雜物影響逃生之狀況。

基隆市消防局表示，20日凌晨2時41分獲報，於中山區西定路一棟民宅3樓發生火警，並有火舌竄出，由於屋內堆積大批雜物延燒迅速，火勢相當大。

消防局當下出動中山、仁愛、安樂等分隊前往，共出動24人10輛各式消防車，抵達現場場拉水線灌救。幸好後續屋主已自行順利滅火，沒有造成人員傷亡，至於詳細起起火原因已採證調查。

受火災波及的鄰居表示，在半夜時發現突然濃煙密布，幸好有1位熱心的女住戶逐層敲門叫醒大家盡快逃生到1樓，才沒有被濃煙嗆及。鄰居說當時煙很大，也看到火光，幸好並沒有造成人員受困。

但鄰居也擔憂，看到起火的3樓屋內竟堆積大量雜物，不曉得哪一天半夜又會發生火警，希望相關單位趕快清理，而對於起火原因也懷疑有人為因素。

當地的西康里長長張繼志說，屋主是頭痛人物，已經有勸導多次，但仍堆積大批雜物，也很無奈，目前已通報區公所協助解決。

中山區區長許雅汶表示，上午已請同仁前往現場查看，初步了解屋內的確堆滿雜物，但因屬私人空間，會先勸導清除，如有必要會請清潔隊員協助，維護居民公共安全。

市議員施偉政表示，目前天氣炎熱，而中山區公寓林立，任意堆放物品很容易在災害發生時導致逃生困難，希望市府相關單位可以檢討，並定期巡查像是樓梯間等逃生空間是否有堆放雜物阻礙逃生之情形，並勸導改善，守護市民安全。