喜歡韓流、熱愛唱跳的粉絲有機會一展身手！駐台北韓國代表部將舉辦K-Pop舞蹈歌唱大賽台灣區預賽與決賽，本次比賽項目分為K-Pop舞蹈（cover dance）與唱歌（cover song）2項，歡迎所有喜愛K-Pop的台灣民眾參加。

有意願的參賽者自7月10日至8月7日24時，以email寄送表演影片即可線上報名（報名細節請掃描海報QR Code）。通過預賽的參賽者，預計將於8月19日（六）在台北市信義區場地（詳細地點將於日後公布）展開台灣區決賽。

本次活動特別與KBS World韓國電視台自2011年以來持續舉辦的K-Pop World Festival全球大賽合作，今年首次加開台灣區比賽。台灣區決賽得獎的舞蹈2組、唱歌1組參賽者，將獲得K-Pop World Festival全球總決賽的第1階段入選資格。來自世界各地，通過全球總決賽第1、2階段遴選的8組參賽者，預計於10月下旬邀請至韓國昌原市參加全球總決賽。

為紀念韓國代表部設立30周年，特別規劃在「韓流」一詞的發源地台灣舉辦K-Pop慶祝活動，8月19日（六）的台灣區決賽得獎者，將致贈機票等各樣精美好禮。

敬請各界台灣朋友盡情發揮對K-Pop的熱愛，踴躍參與此活動。關於台灣區預賽、決賽詳細資訊，請參考駐台北韓國代表部網站公告：「首頁→代表部介紹→代表部公告」及臉書。