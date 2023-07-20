台中市議員吳瓊華2月爭取323路公車延駛南屯，20日通車啟用，與業者查看新車設備。（潘虹恩攝）

台中323路公車全線從油車汰換為電動車，設備完善、舒適，20日通車啟用。（潘虹恩攝）

台中市大肚區居民、學子往來南屯、烏日等地需求高，然而多數公車來到大肚，終點站總設在台中區監理所，無法直接串連兩地，導致民眾通勤不便，台中市議員吳瓊華2月爭取323路公車從大肚延駛南屯，20日通車啟用，成功替民眾補足最後一哩路。

台中323路公車原先起迄點分別連接建國市場與台中區監理所，中途延台灣大道行駛，行經台中火車站、市政府、百貨、醫院、東海別墅等多處精華站點，運量達中上區間，可惜來到大肚後僅停在台中區監理所，民眾若要繼續往南屯、烏日等區則要轉車或換其他交通方式，相當不便。

延駛路段增加了7站，包括動物之家、望高寮、嶺東科大等，終點站停於彩虹眷村。業者表示，323路公車平、假日班次分別為52與40班，尖峰時段30分鐘1班、離峰時段則50分鐘1班。此次購置8台電動公車，除標準配備外，也增設防追撞、防偏離以及盲區偵測系統，對駕駛行車安全提升很大。過去民眾通勤需要轉車、換車，現在搭乘323一路到底，且行經望高寮，歡迎民眾多利用。

吳瓊華表示，過去常有民眾向她反映車班終點都到台中區監理所而已，但常有需求到嶺東附近，很開心可以爭取下來，雖然延駛路線沒有多長，卻大大增加便利性。除了路線延駛外，全線車班汰換成全新的電動低底盤公車，設備包括身障人士的輪椅區、行車偵測系統，設備完善又舒服，對業者和行人都更有保障，且電動公車可降低空汙，更加環保。

今日路線通車，2位公車迷分別從清水、北屯來到彩虹眷村站搶搭第1班，他們表示，之前沒有來搭過這條路線，想來體驗新的路線和公車設備，今日搭乘起來感覺很舒適，對當地的居民應該會便利許多；另位民眾則說，她住在嶺東附近，之前都要騎車到監理所再搭公車到市區買菜，現在終於可以一路搭到底。