阮經天為角色上兩個月語言課苦學泰文。（華映提供）

張鈞甯（左）、阮經天主演犯罪懸疑新片《查無此心》，相隔16年再度同台飆戲。（華映提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》由資深影人唐在揚與張鈞甯共同監製，金鐘獎最佳導演曾英庭執導，張鈞甯、阮經天領銜主演，項婕如、游安順、陳為民、薛仕凌及泰國女星莎吉阿皮旺共同演出，其中阮經天飾演一名不修邊幅的移工仲介「阿生」，全片素顏上陣，滿臉落腮鬍搭配一頭捲髮，天生自然捲的他，戲稱自己髮型簡直跟剛起床一樣。

而阮經天蓄鬍的設定源自曾英庭的想法，張鈞甯看到直誇可愛，「從沒看過小天這樣，但會一直覺得他很熱，也像某種小寵物，忍不住會想搔搔他。」阮經天本人則表示：「從沒演過這麼倒霉的人，這樣的角色真的是第一次。」

除造型上突破，因劇情設定，阮經天得大秀中台泰語三聲道，與泰國女星莎吉阿皮旺有不少充滿情緒起伏的對手戲，為此他花兩個月上語言課，勤背泰文台詞，自認記憶力好的他都坦言泰文真的很難，一個語氣錯誤，嚴肅的台詞立刻變活潑，讓對方笑場，他解釋：「泰文跟其他語言不一樣，完全是兩碼子事，尤其最難的是聽。它發聲位置很多是我們平常不會用到的，要反覆練習。」

有趣的是，拍攝期間阮經天每次拍完走到螢幕旁，第一時間不是看導演曾英庭，而是看翻譯，獲得肯定後才鬆口氣，且不僅是語言課，開拍前阮經天還看了7、8本以移工在台灣為主題的書，並親自與身邊外傭朋友聊天、撰寫角色自傳等準備，相當用心。

《查無此心》是阮經天、張鈞甯自2007年《我在墾丁天氣晴》後暌違16年再度同台，首次升格監製的張鈞甯表示看完劇本後，不知為何腦海閃過好友阮經天，於是以一通電話便促成合作，阮經天笑說：「我一下就答應了，因爲是鈞甯！」片中他們一個扮演憔悴女警，一個詮釋落魄仲介，兩人有場在滂沱大雨的泥濘中挖屍體的戲，阮經天儘管身著輕便雨衣仍渾身濕透，雙腳沾滿泥濘，張鈞甯回憶說：「我們變得又髒又濕又臭，有種『難兄難弟』的感覺。」電影9月8日上映。