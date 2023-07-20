警方多日查緝，分別在新北、澎湖等地將4嫌逮捕到案，並扣得10萬餘元的詐欺贓款、手機等物。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

16歲黃姓少年於7月11日下午1時50分在高雄市岡山區壽天路上當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，黃姓少年實為詐騙車手，經警方多日查緝，分別在新北、澎湖等地將4嫌逮捕到案，並扣得10萬餘元的詐欺贓款、手機等物，警方仍就犯案細節進一步調查釐清。

初步調查，警方發現遭押上車的16歲黃姓少年，其實是提領詐欺贓款的詐欺車手；在案發前半個小時，黃男剛向被害人收取詐欺贓款，等到黃男換裝後叫車離開之際，卻突遭假冒刑警的25歲蒙姓犯嫌、20歲鄭姓犯嫌、23歲張姓犯嫌及23歲陳姓犯嫌等人押解上車。

岡山分局獲報後，隨即會同刑警大隊偵7隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及臺中市和平分局共同偵辦；經過多日的循線查緝，終於在新北市樹林區緝獲蒙嫌到案並扣得新台幣10萬餘元的贓款、手機等物；另外警方循線得知陳嫌等3人逃往澎湖，在多日的埋伏查緝後，在澎湖某處的網咖內起獲陳嫌等3人，至於涉案情節及作案分工尚待進一步釐清當中。