「台灣最美歐巴桑」陳美鳳是演藝圈著名的美魔女，昨（19日）深夜她分享一張20幾歲在海灘邊拍的比基尼照，健康的膚色、火辣的曲線讓人一飽眼福，星友丁寧、梁佑南、藍心湄等人均留言誇讚。

照片中，陳美鳳擁有一身小麥色的肌膚，穿著黑底白點的比基尼，不只傲人的事業線一覽無遺，無贅肉的好身材更是令人羨慕，陳美鳳回憶：「20幾歲的我超喜歡游泳曬太陽，現在也是」。

這張照片公開後，吸引一排藍勾勾名人留言，身材一樣好的女星丁寧讚：「這種美！太超前了！」同為美魔女的梁佑南：「健康美！真漂亮。我的完美女神！」時尚教主藍心湄更是誇：「焦糖美人兒」；此外，留言區還有簡沛恩、樓心潼、胡鴻達、吳申梅、孟澔、阿本、屈中恆老婆Vicky、唐玲、陳瑋薇、方琦、方馨、林如琦、桑阿松、吳鈴山等人，見證陳美鳳在圈內的好人緣。

67歲的陳美鳳曾分享瘦身秘訣，她透露因為工作的關係常常需要吃外食或便當，但通常太過油膩且蔬菜量不夠，所以平常會少吃油炸物、加工品和罐頭，在家時會在陽台邊和寵物犬妞妞一起做運動，不只促進新陳代謝，也能維持輕盈的體態。此外，陳美鳳喜歡攝取新鮮的魚和蔬菜，早餐吃最飽、午餐吃剛好、晚餐吃最少，過了晚上八點就不再吃任何東西，每天喝足夠的水分，加強身體循環、代謝，幫助排除毒物，才能維持凍齡令人稱羨的外貌。