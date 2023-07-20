彰化地檢署成立「查察賄選暴力執行小組」，還製作「反賄系列」短影音，透過IG、臉書、LINE等社群影音媒體播放，宣導反賄選。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

縣警局刑警大隊長徐名谷率隊一一拜訪候選人，超前部署杜絕賄選。(彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化檢警不敢大意，透過各平台機關聯手，持續進行查察布局監控選舉活動。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

總統及立委大選倒數，去年選舉彰化檢方發出百萬檢舉獎金，加上下月5日將舉行北斗鎮長及彰化市福山里、員林市浮圳里里長補選，彰化檢警不敢大意，日前彰化地檢署成立「查察賄選暴力執行小組」，縣警局刑警大隊長徐名谷也率隊一一拜訪候選人，超前部署杜絕賄選。

彰化縣8月5日將辦理北斗鎮長及彰化市福山里、員林市浮圳里里長補選，其中備受矚目的北斗鎮長補選，共有5人登記參選，包括民進黨籍前縣議員江熊一楓、無黨籍前鎮長楊麗香、前北斗國中家長會長顏宏霖、前鎮長洪叁民以及商界人士林政興。

由於去年大選彰化「賄聲賄影」，加上此次北斗鎮長補選檢方也已接獲相關情資，彰化縣警局刑大隊長徐名谷、北斗分局分局長吳詠傑，分別前往各參選人服務處，宣導反賄選重要性，另外提醒服務處維護、車輛安全等事宜，參選人也都允諾不賄選、不買票、不使用暴力。

據了解，彰化縣北斗鎮長這次選情激烈，地方人士分析這次投票率應該不高，頂多4成，只要拿下3800票就能當選，因此地方樁腳早就都「下」去了，彰化檢警不敢大意，透過各平台機關聯手，持續進行查察布局監控選舉活動。

檢方也製作「反賄系列」短影音，透過IG、臉書、LINE等社群影音媒體播放；警方也呼籲選民共同反賄選，如接獲相關賄選情資，可撥打刑事警察大隊04-7619783或110向警方檢舉，共同杜絕賄選。