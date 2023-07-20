大陸官方四川線上消息，四川盆地第一口萬米深井——深地川科1井20日在四川省廣元市劍閣縣開鑽。這是全球地質條件最複雜、鑽井難度最高的萬米深井之一；是繼新疆塔里木盆地的深地塔科1井之後，中國大陸第二口萬米深井；同時也是人類在宇宙探索之外，向地心探索的又一壯舉，標誌著中國油氣勘探開發工程技術與裝備水準進入萬米深層時代。

深地川科1井是中國石油在四川盆地部署的萬米深地「超級工程」，由西南油氣田公司主導實施。該井位於四川盆地西北部劍閣潛伏構造，設計井深1萬0520米，計畫鑽至前震旦系地層20米完鑽。

隨著地殼運動歷經數億年構造演化，四川盆地由汪洋大海變成了山地丘陵，內部構造變形強烈，地質結構極其複雜，超深層勘探開發難度居大陸國內首位。

萬米深地油氣鑽探是全球油氣勘探領域超級工程，面臨諸多世界級難題。而地處四川盆地的深地川科1井因其複雜的地質結構成為全球鑽進難度最高的萬米深井之一，對標全球13項工程難度指標，深地川科1井7項難度指標位居世界第一。

其鑽井難度主要體現在超深、超高溫、超高壓。據專家估算，深地川科1井面臨的壓力系統高達10套，是其他萬米深井的2—5倍，堪稱全球壓力系統最複雜的萬米深井；萬米之下，224攝氏度的高溫讓金屬鑽具像麵條一樣柔軟，138兆帕超高壓環境如同潛入1.38萬米的深海，遠超地球海洋最深處馬里亞納海溝的海水壓力，極易發生井壁坍塌、井噴井漏、材料失效等複雜事故。

針對以上難題，西南油氣田公司聯合攻關團隊，科學設計井身結構，攻克抗超高溫的鑽井液研發，同時採用中國自主研發的1.2萬米特深井自動化鑽機，配備鑽臺機械手、動力貓道等自動化裝置，全面解決核心技術「卡脖子」問題，裝備國產化率大幅提升至90％以上。

深地川科1井所在區域超深層疊置多套優質儲層，成藏條件優越，一旦成功將有望發現新的超深層規模天然氣增儲目標區，開闢中國陸上萬米超深層重大戰略接替新領域，將進一步揭示震旦系地層之下的演化祕密，對探尋萬米超深層規模油氣資源、創新形成中國特超深層油氣成藏地質理論、推動中國油氣工程核心技術裝備能力進步意義重大。

中國工程院院士羅平亞表示，將以萬米深井的科技攻關為契機，打造一批油氣勘探超深層領域的「國之重器」，形成一批基礎性、原創性的科研成果，創建一批工程技術的工藝標準、規範和專利，打造國際領軍人才和世界一流技術服務隊伍，不斷提升國家在油氣勘探開發領域的核心競爭力和國際影響力。