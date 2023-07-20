高市衛生局登革熱防治惹出爭議！一名家住路竹區的洪姓女子，因女兒在外地實習，家裡僅剩她與13隻寵物，10日接獲衛生局通知要前往消毒，但他無法一個人完成防治家具及寵物的工作，因此請女兒回來幫忙。沒想到衛生局卻「1戶只給1張請假單」，害她無法請假導致曠職，損失8000元。20日衛生局回應，若有其他親友共同配合處理噴藥防疫事項時，可不限一戶一張公假單，衛生局將主動聯繫補發公假單，並檢討現場衛生局所人員。

洪女自己養了12隻貓與1隻狗，當天知道隔天衛生局要來進行防治工作時，自己必須將13隻寵物帶離家裡，又要幫家具進行遮蔽工作，1個人實在忙不過來，才請在外地實習的女兒回來幫忙，但向防治人員要求公假單時，卻被 「1戶只給1張請假單」的理由拒絕。

為了不影響女兒的實習分數，洪女只好將公假單給女兒，自己則變成了曠職，加上全勤5000元的獎金，共損失了8000元。

衛生局回應，登革熱緊急防治現場，如民眾配合防治工作前的準備不及，防疫團隊將視現場住家環境狀況，確實有其他親友共同配合處理噴藥防疫事項時，可不限一戶一張公假單，衛生局將主動聯繫補發公假單，並檢討現場衛生局所人員。