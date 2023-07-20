每個人談感情的方法和價值觀都不同，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、巨蟹座、金牛座希望付出的真心是平等的，其中天蠍座敢愛敢恨，如沒真心別去打擾他們。

▍天蠍座

天蠍座痛恨欺騙，最厭惡弄虛作假的感情套路，他們對真心的渴求度非常高。天蠍座可以為愛孤注一擲，也能為愛粉身碎骨，更可以為愛戰勝一切，但前提是要讓天蠍座付出真心前，對方必須先拿出誠意；若沒真心，別去打擾天蠍座，他們不僅會把你趕走，還會放進黑名單中。

▍巨蟹座

在一段感情中，巨蟹座講求互相尊重且將心比心，當他們習慣了對方的存在，而對方只想拍拍屁股走人時，這時充滿憤怒的巨蟹座，會立刻將對方趕走，也不給任何解釋機會，接著再獨自療傷。

▍金牛座

金牛座的時間是寶貴的，跟沒有真心的人玩感情遊戲，損失太大。金牛座付出感情之所以緩慢，是因為他們在意雙方付出是否平等。若讓金牛座看到對方不真心，等於告訴他們，不值得為對方付出，遠離才是安全的選擇。