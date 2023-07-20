今年45歲王先生從事打石、戶外重度工作長達10年，近2周連續進行專鋪地工程，某日在溫度28至36度間連續工作4至5小時，感到胸悶、呼吸困難、肢體無力、全身不適，送醫後診斷為熱衰竭。醫師提醒，使用電風扇降溫時，不應直接吹向勞工，而是要吹向熱源，以增加空氣濕度、讓低溫空氣流向人體。

夏天炎熱，營建工程業者戶外工作發生熱急症風險提升，例如熱昏厥、熱筋攣、熱衰竭或熱中暑。北市聯醫忠孝院區職業醫學科主治醫師游文茹舉例，一名45歲王先生長年從事打石、戶外重度工作，近2周從事產沙、鋪專等工程，某日他在戶外溫度約28至36度環境下，連續工作4至5小時，感到一陣胸悶、呼吸困難、肢體無力、全身不適，就醫時發現他的體溫升高38.6度，被診斷為熱衰竭。

如何避免熱急症發生？游文茹建議，可使用電風扇與低溫細水霧降溫，但如果環境溫度高於人體皮膚溫度，不能把電風扇吹向勞工，而是要吹向熱源，以增加空氣濕度，將低溫空氣吹向人體。

她表示，作業現場則應採團隊作業，提供淺色、透氣與易排汗工作服以及運動飲料、加少許鹽冷開水或膠質冷飲，如紫外線指數高，應著長袖工作。

加強勞工熱危害教育訓練也相當重要，游文茹說，如果發生熱急症，應迅速將人移離熱環境至陰涼處、鬆脫衣物、冷水擦拭、補充水份並儘速送醫，過程需注意若有嘔吐則要讓患者側躺，若有肌肉痙攣不可強力按摩或拉扯痙攣的肌肉，以避免肌肉傷害。