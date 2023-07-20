雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口紅樹林危及台灣旱招潮蟹棲地生態，將進行疏伐。（張朝欣攝）

雲林縣政府行動主管會報20日移師麥寮鄉許厝寮漁港直銷中心旁空地，邀集相關單位討論台灣旱招潮蟹棲地生態保育議題，針對濁水溪紅樹林危及台灣旱招潮蟹棲地生態，將聯手水利署第4河川局、台塑公司等單位共同疏伐紅樹林，同時配合環境教育活動，辦理移除紅樹林、淨溪等活動，確保濁水溪灘地生態永續。

台灣旱招潮蟹為台灣特有種，其族群主要棲息於濁水溪出海口，數量占全台近9成，但濁水溪紅樹林的持續擴張，卻對其生態造成嚴重威脅與壓力，紅樹林雖可固化鬆散沙質地，但台灣旱招潮蟹喜愛鬆散土質、空曠無遮蔭環境，另外，灘地持續固化，也會影響部分鳥類的繁殖棲地。

會報指出，台塑公司及台塑石化公司於2022年攜手中興大學團隊，進行濁水溪紅樹林監測，以人工定點觀測記錄台灣旱招潮蟹數量，並空拍紅樹林擴張範圍變化，研究兩者間的消長關係，發現紅樹林的擴張將造成灘地土質改變，進而威脅到台灣旱招潮蟹棲地生態，同時也衍伸垃圾滯留、環境髒亂、蚊蟲孳生等問題。

雲林縣長張麗善表示，贊同且支持紅樹林疏伐行動，疏伐只是數周到數月的工項目標，但對台灣旱招潮蟹及濁水溪灘地生物而言，卻是關乎繁衍生存的重大生命工程。濁水溪孕育雲林豐富的人文風情與生態資源，盼各界共同響應並實際參與，疼惜濁水溪生態，讓危害中止在大家的實際行動中。

會報與會人士最後決定，將於今年10月底前，由縣政府聯合台塑公司、水利署第4河川局、荒野保護協會、麥仔簝文化協會等單位，共同參與紅樹林疏伐行動，後續也會進行生態監測，確保濁水溪灘地生物的生態永續發展，讓後代子孫能夠與台灣旱招潮蟹共舞。